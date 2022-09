Officiel : Wout Faes quitte Reims et rejoint la colonie belge de Leicester

C’est un grand bond en avant réalisé par Wout Faes. À 24 ans, le défenseur central quitte le Stade de Reims et rejoint la Premier League où il vient de signer avec Leicester.

Passé notamment par la Eredivisie et Ostende, Wout Faes a fait le grand saut vers l’étranger et le Stade de Reims il y a deux saisons contre 3M€. Directement indispensable dans le club où il aura joué à 77 reprises en à peine plus de deux ans, le joueur passé par les jeunes d’Anderlecht a notamment réussi à séduire Roberto Martinez qui lui a offert cinq minutes de jeu avec les Diables au mois de juin en Ligue des nations.

Désormais, le défenseur va devoir se frotter aux écuries de Premier League sous le maillot des Foxes où il retrouvera notamment Timothy Castagne, Dennis Praet et Youri Tielemans même s’il n’est pas dit que tous les trois resteront cette saison dans l’équipe de Brendan Rodgers.