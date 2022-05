Officiel : Vincent Kompany n'est plus l'entraîneur d'Anderlecht !

Vincent Kompany n'entraînera plus le Sporting d'Anderlecht la saison prochaine ! Après deux saisons passées en tant qu'entraîneur principal du club, il quittera ses fonctions. "Le club et l'entraîneur ont analysé ensemble la saison écoulée et ils ont aussi discuté des plans pour l'avenir. Il a alors été décidé, d'un commun accord, de se séparer. Cette décision a été prise dans un grand respect mutuel et avec gratitude pour le travail qui a été réalisé ensemble", décrit le communiqué du RSCA.

L'ancien capitaine des Diables Rouges était revenu à Anderlecht en 2019 dans un rôle de joueur - entraîneur. Un an plus tard, il stoppait sa carrière pour entamer sa véritable carrière de coach.