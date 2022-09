Officiel : Trossard perd son coach, Chelsea s’en remet à la magie de Potter

C’était attendu c’est désormais officiel : Graham Potter est le nouveau coach de Chelsea. L’Anglais quitte donc Brighton pour rejoindre les Blues où il aura la lourde tâche de remplacer Thomas Tuchel. Il a signé un contrat pour cinq ans.

La carrière de l’Anglais a commencé avec le club suédois d’Östersunds qu’il arrive à faire remonter de quatrième en première division. Il remporte même la Coupe de Suède et atteint les seizièmes de finale de l’Eurpa League, éliminé par Arsenal. Après une saison sans grande histoire à Swansea, il est nommé à Brighton en mai 2019.

Dès le licenciement de Thomas Tuchel, les dirigeants de Chelsea ont coché le nom de Graham Potter, après avoir réussi à amener Brighton à la neuvième place l’année passée et à la quatrième place provisoire cette année. Leandro Trossard perd donc son entraîneur qui aura pour mission de remonter les Blues vers les sommets de la Premier League après un décevant 10 sur 18.

Dans le communiqué du club, le président Todd Boehly a expliqué son choix : "Nous sommes ravis d’amener Graham à Chelsea. C’est un entraîneur éprouvé et un innovateur en Premier League qui correspond à notre vision du club. Non seulement il est extrêmement talentueux sur le terrain, mais il possède des compétences et des capacités qui s’étendent au-delà du terrain, ce qui fera de Chelsea un club plus performant. Il a eu un impact majeur dans ses clubs précédents et nous attendons avec impatience son impact positif à Chelsea. Nous sommes impatients de le soutenir, ainsi que son équipe d’entraîneurs et l’équipe, dans la réalisation de leur plein potentiel dans les mois et les années à venir."

Le principal intéressé était évidemment très heureux de cette nouvelle étape dans sa carrière : "Je suis incroyablement fier et ravi de représenter le Chelsea FC, ce club de football fantastique. Je suis très heureux de m’associer au nouveau groupe de propriétaires de Chelsea et j’ai hâte de rencontrer et de travailler avec ce groupe passionnant de joueurs et de développer une équipe et une culture dont nos incroyables fans peuvent être fiers. Je voudrais également remercier sincèrement Brighton & Hove Albion de m’avoir donné cette opportunité et en particulier Tony Bloom et tous les joueurs, le personnel et les supporters pour leur soutien continu pendant mon séjour au club."

Pour son premier match avec son nouveau coach, Chelsea se déplacera samedi après-midi sur la pelouse de Fulham.