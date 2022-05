Officiel : Trois jours après son départ de Genk, Bernd Storck rebondit à Eupen

La période de pause n’aura pas été très longue. Trois jours après avoir été officiellement débarqué de Genk, Bernd Storck est le nouvel entraîneur de l’AS Eupen. L’Allemand a signé pour un an chez les Pandas.

Arrivé dans le Limbourg après le départ de John van de Brom, Storck n’a pas réussi à convaincre. Seulement huitième de la phase classique, et incapable de remporter les Europe playoffs, Genk a vécu une saison compliquée, ce qui explique le départ du technicien.

À Eupen, l’ancien coach de Mouscron va retrouver un club de moindre envergure qui joue le maintien. Michael Valkanis n’ayant pas été prolongé, Eupen cherchait un nouvel entraîneur pour se relancer et l’a trouvé. Dans son communiqué, le club s’est dit ravi d’une telle arrivée, comme l’explique Christoph Henkel, directeur général des Pandas : "Nous sommes très heureux d’avoir réussi à recruter Bernd Storck comme nouvel entraîneur-chef de la KAS Eupen. Grâce à sa compétence et son expérience, également en Pro League belge, il correspond exactement au profil que nous recherchons. Bernd Storck est notre entraîneur de rêve, avec qui nous voulons relever les défis sportifs de la nouvelle saison et proposer à nos supporters un football engagé. Nous avons hâte de travailler avec notre nouvel entraîneur-chef."

De son côté, l’entraîneur est enthousiaste à l’idée de commencer cette nouvelle aventure : "Je me réjouis de mon nouveau défi de construire quelque chose à la KAS Eupen et de maintenir la classe avec le club".