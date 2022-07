Officiel : Toby Alderweireld signe à l’Antwerp pour trois ans

C’était dans l’air depuis plusieurs semaines et c’est désormais officiel : Toby Alderweireld a signé en faveur de l’Antwerp. Le défenseur des Diables rouges quitte définitivement le Qatar et Al-Duhail pour s’engager pour trois saisons avec le Great Old.

Alors que le club anversois avait évoqué un accord oral il y a quelques jours, il a désormais officialisé pour de bon la venue du Diable rouge. Après sa visite médicale, Alderweireld a paraphé un contrat de trois ans avec le Great Old et entériné son retour en Pro League.

Formé au départ au GBA (l’ancêtre du Beerschot), le défenseur a ensuite traversé la frontière pour tenter l’aventure ajacide à 15 ans. Son passage amstellodamois lui a permis ensuite d’obtenir un grand transfert à l’Atletico Madrid où il n’a jamais convaincu. Prêté d’abord à Southampton, il a ensuite pris la direction de Londres et de Tottenham où ses six saisons ont fait de lui un pilier des Spurs. Parti l’été dernier à Al-Duhail, au Qatar, le Diable rouge revient donc près de chez lui où il découvrira le championnat belge pour la première fois.

À quelques mois de la Coupe du monde, nul doute que cette décision sera saluée par Roberto Martinez puisqu’il pourra évoluer dans un championnat plus compétitif que le qatari.