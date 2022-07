Officiel : Toby Alderweireld signe à l’Antwerp

C’était dans l’air depuis plusieurs semaines et c’est désormais officiel : Toby Alderweireld a signé en faveur de l’Antwerp. Le défenseur des Diables rouges quitte définitivement le Qatar et Al-Duhail pour s’engager pour trois saisons avec le Great Old.

Dans un communiqué, le club anversois précise qu’il s’agit d’un accord oral entre le joueur et les deux clubs et qu’il faudra encore attendre quelques jours avant de le voir sous le maillot du matricule 1, le temps de terminer les procédures administratives et de programmer les tests médicaux et physiques.

Formé au départ au GBA (l’ancêtre du Beerschot), le défenseur a ensuite traversé la frontière pour tenter l’aventure ajacide à 15 ans. Son passage amstellodamois lui a permis ensuite d’obtenir un grand transfert à l’Atletico Madrid où il n’a jamais convaincu. Prêté d’abord à Southampton, il a ensuite pris la direction de Londres et de Tottenham où ses six saisons ont fait de lui un pilier des Spurs. Parti l’été dernier à Al-Duhail, au Qatar, le Diable rouge revient donc près de chez lui où il découvrira le championnat belge pour la première fois.

À quelques mois de la Coupe du monde, nul doute que cette décision sera saluée par Roberto Martinez puisqu’il pourra évoluer dans un championnat plus compétitif que le qatari.