Officiel : Timothy Castagne quitte Leicester et retrouvera la Premier League avec Fulham

Timothy Castagne, relégué en Championship avec Leicester City à l’issue de la saison dernière, s’est engagé avec Fulham. Le latéral droit des Diables rouges reste donc en Angleterre mais remonte d’un échelon pour retrouver la Premier League. Il a signé pour quatre ans et portera le N.21 comme chez les Diables

Après Tielemans, un deuxième Diable quitte le navire à Leicester ! Désireux de changer d’air pour ne pas évoluer en seconde division anglaise, Timothy Castagne a finalement décidé de rejoindre Fulham, après avoir été cité en Serie A cet été, notamment à la Juventus.



"Je me sens très bien. Le mercato a été long, mais je suis enfin là. Et je suis heureux d'être ici", confie-t-il sur le site des Cottagers. "C'est un grand soulagement. J'ai parlé au manager (Marco Silva, ndlr) et j'ai hâte de commencer à m'entraîner et à jouer".