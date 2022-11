Officiel : Stoffel Vandoorne devient pilote d'essai et de réserve chez Aston Martin

Incontestable champion du monde de Formule E en 2022, Stoffel Vandoorne restera dans le giron parallèle de la Formule 1 la saison prochaine. L'écurie Aston Martin a en effet annoncé sur ses réseaux sociaux que le Belge devient le pilote d'essai et de réserve pour la saison 2023. Il rejoint le Brésilien Felipe Drugovich. " C'est génial. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt comment l'équipe se développe et grandit. Je sais pertinemment à quel point l'écurie est déterminée à progresser encore davantage dans tous les domaines. Rejoindre Fernando Alonso, que je connais un peu de mes années en Formule 1, et Lance Stroll et les aider à améliorer la voiture, ce sera un job incroyable. J'ai hâte " a commenté Vandoorne.

Une nouvelle étape pour Vandoorne qui occupait ce rôle de pilote réserve chez Mercedes depuis 2019 aux côtés de Nyck De Vries. Auparavant, il avait disputé 41 Grand-Prix de Formule 1 entre 2016 et 2018.

Notons, pour conclure, que De Vries a été embauché par AlphaTauri en tant que pilote titulaire pour la saison prochaine.