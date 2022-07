Officiel : Six ans après, Pogba revient à la Juventus

La voilà l’officialisation. Attendue depuis plusieurs jours par les tifosi, la Juventus a annoncé le retour de Paul Pogba dans le club du Piémont, six ans après son départ pour Manchester United. Comme lors de sa précédente arrivée, déjà en provenance des Red Devils, le Français arrive gratuitement.

Faire venir un grand joueur gratuitement, la Juventus l’a déjà fait. Le faire deux fois avec le même joueur, c’est un sacré tour de force réalisée par la Vieille Dame qui récupère la Pioche pour la deuxième fois sans le moindre frais de transfert.

Arrivé gratuitement en 2012 en provenance de Manchester United, le médian avait séduit dès son arrivée et marqué le club de son empreinte, remportant quatre Scudetti et deux Coupes d’Italie en quatre saisons. Retourné en 2016 à Old Trafford contre un chèque de 105M€, Pogba a soufflé le chaud et le froid dans le club anglais.

En fin de contrat cette saison, beaucoup de questions se sont posées dernièrement sur le choix que ferait le principal intéressé. S’il a fait énormément de teasing sur son retour en Serie A, le suspense est désormais officiellement terminé puisque la Juventus a annoncé son retour dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

À Turin, le Français retrouvera plusieurs équipiers déjà connus comme Leonardo Bonucci mais également l'entraîneur, Max Allegri, pour qui il a déjà joué lors de sa précédente expérience dans le calcio. Après l’arrivée d’Angel Di Maria, le club piémontais frappe un nouveau joli coup sans le moindre frais.