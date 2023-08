Officiel : Selim Amallah signe à Valence

Joli transfert pour Selim Amallah, le Belgo-Marocain a paraphé son contrat avec le FC Valence qui évolue en Liga. L’ancien joueur du Standard a quitté le club belge en janvier pour le Real Valladolid, déjà en Espagne donc. Il tente désormais le plus gros challenge de sa carrière à 26 ans.

Valence est le cinquième club professionnel d’Amallah qui avait commencé à Mouscron avant de débarquer à Tubize et de retourner à Mouscron. Le Standard est ensuite allé le chercher en 2019, et il y est donc resté jusqu’en janvier 2023 pour un total de 97 rencontres et 31 buts et tout cela s'était conclu par une fin en eau de boudin.

Parallèlement à sa carrière en club, Selim, qui possède la double nationalité, a choisi les Lions de l’Atlas. Il a disputé 31 rencontres et inscrit quatre buts. Il était notamment de la partie lors de la jolie épopée marocaine à la dernière Coupe du monde.