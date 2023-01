Officiel : Selim Amallah quitte le Standard et signe à Valladolid

Après le départ de Denis Dragus, le Standard de Liège enregistre un nouveau transfert sortant cet hiver. Et non des moindres. Selim Amallah quitte les Rouches après trois ans et demi de services pour signer à Valladolid, en Espagne. Il a signé jusqu'en juin 2027.

En rupture avec la direction, l’ailier marocain avait été écarté du noyau A liégeois et n’a plus joué en club depuis le 30 septembre dernier face à Seraing. Les négociations autour de la prolongation de son contrat au Standard, qui arrivait à échéance en juin prochain, sont à l’origine de cette séparation forcée.

Risquant de perdre son joueur sans toucher aucune indemnité de transfert, le Standard a négocié une indemnité de transfert chiffrée à 1 million d’euros plus 1 million supplémentaire en bonus, selon les estimations de la presse. Une clause de pourcentage à la revente en faveur des Liégeois serait également assortie à l’accord.

Amallah – qui s’est mis en évidence à l’international lors du dernier Mondial avec le Maroc (7 matches) – était devenu un des joueurs phares du Standard. En trois ans et demi, l’ancien mouscronnois a été un des rares à surnager dans les difficultés avec 31 buts et 11 assists à son actif en 97 matches pour les Rouches.

A 26 ans, le natif d’Hautrage va donc découvrir un nouveau championnat. Un championnat dans lequel il espère rester la saison prochaine. Valladolid est en effet 18e de Liga et premier relégable mais ne compte que trois points de retard sur la 12e place. Le défi d’Amallah et de son nouveau club sera avant tout de se maintenir dans l’élite du football espagnol.