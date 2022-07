Officiel : Sebastiano Esposito prêté à Anderlecht par l’Inter

Les Mauves font tourner le mercato estival et accueillent un nouvel attaquant. À tout juste 20 ans, Sebastiano Espositio quitte le FC Bâle, où il était en prêt la saison dernière, pour poser ses valises à Bruxelles et rejoindre l’équipe de Felice Mazzu. Il est prêté par l’Inter Milan pour une saison avec une option d’achat à l’issue de celle-ci.

Le CEO d’Anderlecht, Peter Verbeke, semble satisfait de cette nouvelle arrivée : "Sebastiano est un jeune attaquant au grand potentiel. Il possède de grandes capacités techniques, il est intelligent, il pense vite et il peut aussi bien marquer que faire marquer. Il est fort dans les combinaisons et peut aussi se créer une action à lui seul. Beaucoup de qualités qui correspondent donc bien à l’ADN du RSC Anderlecht."

De son côté, Sebastiano qui est passé par les équipes de jeunes du Napoli et de Brescia avant de sauter le pas vers les U17 de l’Inter en 2014, a l’espoir de pouvoir grandir en tant que joueur dans cette équipe : "Je suis très heureux de pouvoir évoluer sous les couleurs du RSCA cette saison. Je n’ai entendu que de bonnes choses sur ce club, notamment sur la manière dont il parvient à développer les jeunes espoirs. Je suis également content de pouvoir rejoindre le groupe au début de la préparation. Nous pourrons nous préparer ensemble pour le début de la saison."

Après avoir fait ses débuts en équipe première avec l’Inter en Europa League en mars 2019 (il avait seulement 16 ans), il a fêté ses débuts en Ligue des Champions et en Serie A dès la saison suivante, où il a immédiatement réussi à marquer lors de sa première titularisation. Esposito a joué 15 matches avec l’équipe première de l’Inter et a passé la saison 20/21 en prêt à la SPAL et à Venezia. La saison dernière, il a joué pour le club suisse du FC Bâle, où il a marqué 7 buts et délivré 9 passes décisives.