Officiel : Roméo Lavia snobe Liverpool et signe un contrat de 7 ans à Chelsea

Au cœur d’une énorme bataille rangée avec Liverpool, Chelsea a eu le dernier mot pour Roméo Lavia. Ce vendredi, les Blues ont annoncé l’arrivée du jeune médian belge, qui débarque à Londres un an seulement après avoir rejoint Southampton.

Le Diable Rouge, qui portera le numéro 45 à Stamford Bridge, a signé un contrat de 7 ans en faveur du club londonien.

Chelsea 2, Liverpool 0. Déjà vainqueur de la bataille pour Moses Caicedo, devenu lundi le transfert le plus cher de l’histoire de la Premier League (pour combien de temps…), Chelsea a cette fois mis la main sur Lavia.

Les Blues ont profité de la relégation de Southampton en Championship pour attirer l’ex-pépite de Neerpede, bien décidée à retrouver l’élite anglaise et signer pour un club du top.

Entre Chelsea et Liverpool, le choix de Lavia s’est finalement porté pour le club londonien. Un choix qui peut paraître étonnant quand on connaît les besoins de Liverpool au poste de numéro 6. Alors que du côté de Chelsea, le Diable Rouge (1 sélection) devra faire face à une forte concurrence. C’est bien simple, il sera entouré des deux milieux défensifs les plus chers au monde (Caidedo et Enzo Fernandez).

À 19 ans, Roméo Lavia va connaître son 4e club après être passé par Anderlecht (chez les jeunes), Manchester City et Southampton.

"Chers fans des Saints, je vous remercie pour tout ce que vous m'avez donné au cours de mon passage dans votre club, a réagi Roméo Lavia sur les réseaux sociaux ce vendredi matin. Et ce même si nous n'avons pas atteint notre objectif commun. Merci aussi à tous mes coéquipiers, tous les membres du staff, et toux ceux qui m'ont aidé à devenir une meilleure personne, un meilleur athlète, un meilleur footballeur. Je vous en serai éternellement reconnaissant, et ce club gardera à jamais une place à part dans mon cœur. Bonne chance cette saison, je me réjouis de vous revoir en Premier League."