Officiel : Romelu Lukaku fait son grand retour à l’Inter Milan

C’était dans l’air, c’est désormais officiel. Une petite saison à peine après son départ pour Chelsea, Romelu Lukaku signe déjà son grand retour à l’Inter Milan. Après de longues journées de tractations, les différentes parties se sont en effet mises d’accord. Il s'agirait d’un prêt payant de 8 millions d'euros, accompagné de divers bonus qui peuvent culminer jusqu'à 4 millions d'euros en fonction des performances du Belge. Pas de trace, en théorie, d'une quelconque option d'achat.

Un retour au bercail rendu possible grâce au "Décret Croissance" instauré en Italie il y a quelques années qui permet de ne plus payer que 50% de taxes sur 50% du salaire. De quoi permettre à l'Inter de faire de belles économies sur le salaire du Belge.

Mais ce retour au bercail est également prématuré pour un homme qui pensait probablement ne jamais y revenir. Champion avec les Intéristes en 2021, le Diable rouge avait succombé aux sirènes de son club de cœur, Chelsea, et réalisé un rêve d’enfant en signant avec les Blues.

Mais la suite, vous la connaissez, l’idylle entre le joueur et l’équipe londonienne, sera plus tumultueuse que prévu et aboutira finalement sur un divorce prématuré que peu d’observateurs auraient osé pronostiquer il y a un an.

Après une saison difficile à Chelsea (8 buts seulement en 26 matches de Premier League), Lukaku a donc une occasion en or de redorer son blason dans une équipe et un championnat qu’il connaît par coeur. Attention cependant, il s’était mis à dos pas mal de supporters intéristes en levant les voiles aussi vite après le titre de champion. Il va falloir redoubler d’efforts pour se (re)mettre les Tifosi dans la poche. Mais Big Rom' en est capable.