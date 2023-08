Officiel : Romelu Lukaku est prêté à l’AS Roma pour une nouvelle aventure italienne

Au sommet de son art, Big Rom est alors rapatrié par Chelsea pour 113 millions d'euros. Et contre toute attente, la mayonnaise ne prend pas. Maladroit sur le terrain comme dans ses déclarations, l'international belge est pris en grippe par Thomas Tuchel et déchante, au point de revenir un an plus tard seulement à l'Inter sous la forme d'un prêt payant.

Et à nouveau, l'air milanais fait le plus grand bien à Lukaku, qui malgré une première partie de saison compliquée par les blessures preste une saison plutôt intéressante sur le plan comptable (37 matches, 14 buts et 7 assists toutes compétitions confondues).