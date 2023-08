Officiel : Rasmus Hojlund signe à Manchester United

Rasmus Hojlund a quitté l'Atalanta Bergame pour rejoindre Manchester United. Le transfert a été officialisé par les Red Devils samedi. Le montant de la transaction est estimé à 70 millions d'euros avec des bonus, selon plusieurs médias.

L'international danois, qui quitte la Serie A après seulement une saison alors que son bail courait jusqu'en 2027, a signé un contrat de cinq ans avec les Red Devils. "Ce n'est pas un secret, j'ai toujours été fan de ce grand club depuis mon enfance et je rêvais de monter sur la pelouse d'Old Trafford en tant que joueur de Manchester United. Je suis très excité à l'idée de voir ce rêve devenir une réalité. Et je veux prouver que le club a raison de me faire confiance. Ma carrière est encore jeune mais je sais que je suis prêt à franchir ce cap et jouer avec ce groupe de classe mondiale", a confié le Danois sur le site du club. Sous les couleurs de l'Atalanta, il a joué 34 rencontres conclues sur dix buts et quatre assists. Il était arrivé à l'été 2022 pour 17,2 millions d'euros en provenance de Sturm Graz. Six mois plus tôt, les Autrichiens l'avaient fait venir du FC Copenhague pour un peu moins de deux millions. Avec l'équipe nationale danois, Rasmus Hojlund a disputé six rencontres depuis sa première sélection le 22 septembre 2022. Il a inscrit six buts.