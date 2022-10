Officiel : Pierre Gasly rejoindra Alpine en 2023 pour former un équipage 100% français en F1

L’écurie française Alpine a officialisé ce samedi matin au Japon l’arrivée de Pierre Gasly (AlphaTauri) en 2023. Le Normand de 26 ans, vainqueur du Grand Prix d’Italie à Monza en 2020, fera équipe avec son compatriote Esteban Ocon.

Pierre Gasly sera le remplaçant de Fernando Alonso, qui montera dans le baquet laissé libre par Sebastian Vettel chez Aston Martin, dans la monoplace mise au point à Enstone et Viry-Châtillon.

"Un nouveau chapitre va commencer en 2023 avec Alpine. Je suis extrêmement excité de rejoindre l’équipe dans un deal multi-annuel et de travailler ensemble vers le sommet. Je voudrais vraiment remercier Red Bull, Honda et la Scuderia Alpha Tauri pour les magnifiques neuf dernières années que nous avons vécues ensemble. Je suis vraiment reconnaissant de l’opportunité que cette équipe m’a donnée. Continuons à donner notre maximum et profitons de ces cinq dernières courses ! Une nouvelle aventure est sur le point de commencer !", a déclaré Gasly sur ses réseaux sociaux.

"On était juste deux gosses en Normandie avec un rêve qui semblait impossible. Bienvenue dans l’équipe Pierrot", a pour sa part écrit Esteban Ocon.

Après l’annonce – surprise – du départ du double Champion du Monde espagnol, l’équipe Alpine avait annoncé en grande pompe la titularisation de son pilote d’essais australien Oscar Piastri en 2023. Mais ce dernier avait rapidement démenti, un contrat l’attendant chez McLaren.

Reste désormais à savoir qui remplacera Pierre Gasly aux côtés de Yuki Tsunoda chez AlphaTauri la saison prochaine…