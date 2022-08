Officiel : pas de départ pour Hans Vanaken, qui prolonge son contrat au Club Bruges

Surprise au Club Bruges ! Alors qu’il avait affiché son envie de quitter la Pro League et le FC Bruges pour rejoindre West Ham, Hans Vanaken n’ira finalement nulle part. Le milieu de terrain des Blauw en Zwart a décidé de prolonger son contrat jusqu’en 2027 avec le Champion en titre. Les Brugeois ont annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux ce mardi.

Vanaken, 30 ans, est arrivé en 2015 à Bruges en provenance de Lokeren. Le Diable Rouge (21 sélections et 5 buts), auteur sous les couleurs des Gazelles dont il a porté le maillot à 344 reprises déjà de 102 buts et 73 passes décisives, y a remporté 5 titres de Champion de Belgique, 4 Supercoupes de Belgique et été sacré Soulier d’or à deux reprises (2018 et 2019).