Officiel : Noa Lang quitte le Club Bruges et débarque au PSV Eindhoven

Il avait clamé haut et fort vouloir quitter la Pro League au plus vite, voilà qui est fait ! Après trois saisons au Club Bruges, Noa Lang va faire son retour aux Pays-Bas. Le virevoltant ailier néerlandais a signé au PSV Eindhoven, a annoncé le club batave, qui aurait déboursé une somme record évaluée à 15 millions d’euros.

Formé à l’Ajax, Noa Lang retrouve le championnat néerlandais après 3 saisons passées en Belgique. Bruges l’avait acquis en prêt en 2020 avant d’activer son option d’achat en mars 2021.

"J’ai faim de titres", a déclaré le nouveau joueur du PSV auprès de son club, "et je veux jouer un rôle important dans l’équipe pour cela".

Il portera le numéro 7 à Eindhoven. Le directeur du football Earnest Stewart s’est félicité de la signature de Lang. "Sa créativité, sa capacité de dribble et son sens du but en font une précieuse addition à notre effectif actuel".

Avec Bruges, Noa Lang a remporté deux fois le championnat en 2021 et 2022. Sa première saison avait été plus que prometteuse, l’ailier avait alors inscrit 16 buts et 7 assists en 29 matchs de championnat et été élu Espoir de la saison. Les deux saisons suivantes ont été un peu en deçà des espérances, Lang se faisant davantage remarquer pour ses déclarations et provocations extra-sportives.

Au total, l’international néerlandais (8 sélections) aura disputé 125 matchs avec le Club et inscrit 38 buts et 30 assists. C’est le troisième départ côté brugeois après ceux de Cyle Larin à Valladolid et Clinton Mata à Lyon.