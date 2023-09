Officiel : Moussa Djenepo revient au Standard, qui s’active sur le marché des transferts

Le Standard de Liège s’active sur le marché des transferts en cette fin de mercato estival et vient d’officialiser le retour de Moussa Djenepo. L’attaquant malien de 25 ans tente à nouveau l’aventure du côté de Sclessin, quatre ans après avoir quitté la région liégeoise. Il a paraphé un contrat de trois saisons, jusqu’en juin 2026.

Lors de son premier passage au Standard, l’attaquant avait disputé 61 rencontres et inscrit 12 buts. Depuis lors, il a évolué durant quatre saisons à Southampton où il n’est jamais parvenu à s’imposer complètement. Il a tout de même disputé 90 matches pour un bilan relativement mince de cinq buts inscrits.

Fergal Harkin s’est réjoui de cette arrivée : " Tout le monde à Sclessin et en Belgique connaît les qualités de Moussa Djenepo. Sa vitesse, ses dribbles déroutants et sa capacité à marquer et à faire marquer vont être des atouts supplémentaires pour notre secteur offensif. Nous sommes très heureux de son retour parmi nous. Moussa revient dans son club de cœur qui a lancé sa carrière et il est impatient d’aider l’équipe et d’apporter son expérience acquise en Premier League ces dernières saisons ! "

Au Standard, il aura donc logiquement la mission d’améliorer l’efficacité offensive rapidement. Il est le deuxième renfort liégeois en deux jours après le prêt d’Isaac Hayden en provenance de Newcastle.