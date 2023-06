Officiel : Marco Asensio quitte le Real Madrid après sept saisons

Marco Asensio quitte le Real Madrid. Après sept saisons passées dans la capitale espagnole, le joueur arrivait en fin de contrat à la fin de ce mois de juin et il ne continuera pas l'aventure au Real. Cité avec insistance au PSG, il devrait parvenir à rebondir dans un autre club, sûrement dans un autre championnat. L'Espagnol disputera sa dernière rencontre sous les couleurs merengues ce dimanche contre l'Athletic Bilbao.

Le club a rendu l'information officielle en ce début d'après-midi: "Le Real Madrid tient à exprimer sa gratitude et son affection à Marco Asensio, joueur qui a défendu notre écusson et notre maillot durant sept saisons. Il est arrivé au Real Madrid à 20 ans et a réussi à entrer dans l'histoire de notre club en faisant partie d'une équipe qui en a marqué l'une des étapes les plus glorieuses. Marco Asensio a remporté 17 titres avec le Real Madrid : 3 Coupes d'Europe, 4 Mondiaux des Clubs, 3 Supercoupes d'Europe, 3 Liga, 1 Coupe du Roi et 3 Supercoupes d'Espagne. Les Madridistas n'oublieront jamais son parcours et son comportement exemplaire durant toute cette période. Le Real Madrid est et sera toujours sa maison, et lui souhaite bonne chance à lui et à toute sa famille dans cette nouvelle étape de sa carrière."