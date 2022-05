Officiel : Manchester City décroche la signature du très convoité Erling Haaland

La saga Haaland a pris fin. L'attaquant le plus convoité du Vieux Continent a fait son choix. Courtisé par les plus grands clubs d'Europe, Erling Braut Haaland a choisi de poursuivre sa carrière à Manchester City. Le solide buteur va découvrir la Premier League.



Ce transfert est un retour au source pour le Norvégien qui est né en Angleterre. Clin d’œil du destin son père Alf-Inge a signé ... chez les Sky Blues quelques jours avant la naissance. 21 ans ans plus tard, la boucle est bouclée.