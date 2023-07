Officiel : Lucas Hernandez quitte le Bayern Munich pour le Paris Saint-Germain

Le Paris Saint-Germain tient une nouvelle recrue pour la saison 2023-2024 avec l’arrivée de l’international français Lucas Hernandez en provenance du Bayern Munich, ont annoncé les champions de France dimanche. Le défenseur a signé un contrat jusqu’en 2028.

Formé à l’Atlético de Madrid où il a fait ses débuts professionnels en décembre 2014, Hernandez, 27 ans, a rejoint le Bayern Munich en 2019. Au total, il a joué 107 rencontres pour les Bavarois, compilant 2 buts et 8 assists. Sur le plan collectif, il a remporté quatre titres de champion d’Allemagne consécutifs, une Coupe d’Allemagne et la Ligue des Champions en 2020. Lors de la saison écoulée, il n’a joué que 11 matches avec un but et un assist au compteur, victime d’une grave blessure au genou lors du premier match de groupe de la Coupe du monde en novembre dernier contre l’Australie. International français à 33 reprises, il a fait partie de l’effectif des Bleus qui a remporté la Coupe du monde 2018 en Russie. Hernandez est la cinquième recrue du PSG après le Slovaque Milan Skriniar, l’Espagnol Marcos Asensio, l’Uruguayen Manuel Ugarte et le Sud-Coréen Lee Kang-In.