Officiel : Loïs Openda s’engage pour les cinq prochaines saisons avec le RC Lens

C’était dans l’air, c’est à présent officiel. Loïs Openda quitte le Club de Bruges et rejoint le RC Lens, septième du dernier championnat de France. Le néo-international belge a signé un contrat portant sur les cinq prochaines saisons. Après la Belgique et les Pays-Bas, Openda va découvrir son troisième championnat.

Formé au FC Liège, au Standard et au Club de Bruges où il a effectué ses débuts chez les pros, Openda n’est finalement jamais parvenu à s’imposer chez les Blauw&Zwart. En manque de temps de jeu, il avait été prêté à Vitesse Arhnem. En deux saisons aux Pays-Bas, il est parvenu à faire parler ses qualités de buteur. Après un premier exercice assez timide ponctué de 10 buts, il a véritablement explosé cette saison-ci. En marquant 18 goals, il a même terminé deuxième meilleur buteur de Eredivisie et à permis à son club d’atteindre la sixième place. Il a aussi inscrit 3 buts en Conférence League. Des prestations qui ne sont pas passées inaperçues auprès de Roberto Martinez qui l’avait sélectionné lors du dernier rassemblement des Diables rouges. Il a marqué son premier but sous la vareuse nationale à l’occasion de la victoire 6-1 face à la Pologne dans le cadre de la Ligue des Nations.

La journée a été agitée sur le marché des transferts pour les Belges puisqu'un peu plus tôt Axel Witsel s'est engagé en faveur de l'Atletico Madrid et le jeune Roméo Lavia quitte Manchester City pour Southampton.