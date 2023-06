Officiel, Lionel Messi va rejoindre la MLS : "Je ne retournerai pas au Barça, je vais à l’Inter Miami"

On le pressentait, il l’a officialisé dans une interview accordée à Mundo Deportivo. Comme Karim Benzema ou Cristiano Ronaldo avant lui Leo Messi a lui aussi décidé de quitter l’Europe pour écrire le dernier chapitre de sa riche carrière. "Je ne retournerai pas au Barça, je vais aller à l’Inter Miami". Des propres dires du principal intéressé, l'accord n'est pas encore conlu à 100% mais l'issue sera d'office positive entre les deux parties.

Dans la même interview, Messi a confié vouloir éviter une nouvelle situation compliquée avec le Barça, ne désirant pas que le club baisse de nouveau des salaires ou vende des joueurs pour pouvoir l'acquérir. "Je voulais avoir mon sort entre les mains, et pas revivre ce que j'ai vécu quand j'ai quitté le club", a-t-il expliqué.

Courtisé par les pays du Golfe et par son Barça qui rêvait de le rapatrier, l’Argentin a donc finalement opté pour la MLS, le championnat nord-américain de football. Il va signer un contrat avec l’Inter Miami, club coaché par Phil Neville et présidé par David Beckham et éliminé au premier tour des derniers play-offs du championnat américain.

A bientôt 36 ans, Messi a donc opté pour l’exotisme en optant pour la MLS. Il quitte donc l’Europe après 19 saisons au plus haut niveau : ses 17 plus belles avec le Barça puis deux, qui avaient déjà amorcé un léger déclin, avec le PSG depuis 2021.