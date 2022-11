Officiel : Limogé par Charleroi, Edward Still rebondit déjà à Eupen

Edward Still n’aura pas été longtemps sur le carreau. Limogé par Charleroi il y a quelques semaines pour cause de résultats insuffisants, le technicien vient de retrouver de l’emploi puisqu’il s’est engagé avec Eupen. C’est le club germanophone qui l’a annoncé sur son site.

"Edward Still est un jeune entraîneur très ambitieux et particulièrement compétent. Il a d’abord été assistant puis a connu sa première expérience en tant que T1 à Charleroi. Il a déjà prouvé à maintes reprises qu’il avait des capacités en termes de communication et d’analyse de jeu." formulaient les Pandas.

Still arrive en terres germanophones accompagné de son frère, Nico, qui endossera un rôle d’assistant. Selon le communiqué du club, il devrait prendre les rênes de l'équipe dès cette semaine. Il succède ainsi à Bernd Storck, limogé il y a un mois. La durée du contrat est pour l’instant inconnue.

Still s’est déja exprimé, expliquant qu’il était très fier d’être le nouveau capitaine de bord des Pandas : "Les discussions avec la direction ont été riches et je suis convaincu de la qualité de l’équipe. J’ai hâte de prendre mes fonctions et de créer, avec le staff, un collectif soudé qui nous permettra d’atteindre nos objectifs. Il me tarde aussi de retrouver les supporters qui auront un rôle clé à jouer en étant unis avec nous pour rendre Eupen fière à nouveau. "

L’objectif est clair : sauver Eupen de la relégation alors que les Pandas flirtent dangereusement avec la zone rouge depuis le début de saison. Avec 16 points, ils ont pour l’instant trois unités d’avance sur Zulte-Waregem, premier relégable. Mais la marge est ténue, très ténue…