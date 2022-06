Officiel : le Néerlandais Danny Buijs est le nouvel entraîneur de Malines

Le FC Malines a un nouvel entraîneur : le Néerlandais Danny Buijs remplacera Wouter Vrancken, parti à Genk.

Le club malinois a annoncé mercredi que le coach néerlandais de 39 ans s'était engagé pour une durée indéterminée derrière les anciennes casernes. "Danny a le profil que nous recherchions", précise sur le site officiel du club Tom Caluwé, le directeur sportif malinois. "Il est jeune, ambitieux, et a de l'expérience. Il a prouvé au FC Groningen qu'il pouvait travailler sur le long terme. Cela s'est bien passé dès le premier contact. Sa personnalité va bien s'accorder avec le FC Malines."

Danny Buijs, ancien joueur de Feyenoord notamment, occupait le poste d'entraîneur au FC Groningen depuis quatre ans et avait désormais envie de tenter l'aventure à l'étranger, tout en restant proche de ses enfants. "J'ai été en contact avec plusieurs clubs mais j'ai directement eu un bon sentiment ici" déclare le nouveau coach. "J'ai parlé avec la direction et j'ai vu les matches contre La Gantoise et Genk, et l'expérience dans les tribunes. La réaction après la défaite contre Gand était phénoménale. Je vais tout faire pour maintenir cette ambiance et cette interaction avec le public".

Danny Buijs travaillera notamment avec Steven Defour parmi ses entraîneurs adjoints.