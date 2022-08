Officiel : le FC Bruges rapatrie Dedryck Boyata pour le lancer vers la Coupe du monde

Dedryck Boyata a signé au FC Bruges. Sur une voie de garage au Hertha Berlin, le défenseur central va donc découvrir notre compétition nationale à l'âge de 31 ans. Il a signé pour trois ans en Venise du Nord. Il aura l'occasion de se mettre en évidence à trois mois de la Coupe du monde au Qatar.

On retiendra de l'été 2022 qu'il aura été celui de l'arrivée de la génération dorée dans le bercail de la Pro League. Après Toby Alderweireld (Antwerp) et en attendant Jan Vertonghen (en discussion avec Bruges lui aussi), Dedryck Boyata va découvrir le championnat belge. Après trois saisons dans la capitale allemande, le Bruxellois s'est vu indiquer la porte dans un club du Hertha toujours instable dans sa gestion sportive. En contact depuis plusieurs semaines avec les dirigeants brugeois, il est parvenu à un accord pour un transfert.

A Bruges, il obtient une occasion en or de rebondir. Non seulement l'équipe de Carl Hoefkens lui permettra de tenter de garnir son armoire à trophées (il est quatre fois champion d'Ecosse) tout en disputant la Ligue des Champions, qu'il a découvert avec le Celtic. Détail qui n'en est pas un, la défense brugeoise évolue pour l'heure dans un trois arrière similaire au dispositif des Diables. Du voyage avec les Diables en 2018 et en 2020, Dedryck Boyata se positionne pour une place dans l'avion pour Doha.