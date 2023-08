Officiel – La légende Gianluigi Buffon prend sa retraite : "Vous m’avez tout donné, je vous ai tout donné"

Après une longue carrière de plus de 27 ans au sommet du football européen, le gardien de but italien Gianluigi Buffon a annoncé prendre sa retraite mercredi via les réseaux sociaux. À 45 ans, il jouait encore la saison dernière à Parme, en deuxième division italienne.

C’était déjà à Parme que le portier avait débuté chez les professionnels, en 1995, à l’âge de 17 ans. Après un doublé Coupe d’Italie-Coupe de l’UEFA en 1999, Buffon a quitté Parme pour la Juventus de Turin en 2001. Il a disputé 19 saisons avec les Bianconeri, seulement interrompues par un passage d’un an au Paris-Saint-Germain, en 2018-2019. Lorsque la Juve a été reléguée en 2006 à la suite du scandale du 'Calciopoli', Buffon a décidé de rester au club pour l’aider à remonter en première division. À Turin, il a remporté dix fois le championnat, et cinq fois la coupe, devenant un des plus grands gardiens de l’histoire. Seule la Ligue des Champions lui a échappé, avec trois défaites en finale. Ces deux dernières saisons, il avait choisi de revenir dans son club formateur. Buffon est le joueur le plus capé (176 sélections) de la Squadra Azzura, l’équipe nationale italienne, et était aussi le gardien de la dernière victoire en Coupe du monde, en 2006. Il avait alors terminé deuxième du Ballon d’or, son meilleur classement en neuf nominations.

Alors que son contrat devait se terminer en 2024 avec Parme, Buffon a annoncé mercredi qu’il mettait fin à sa carrière via une vidéo retraçant les plus grands moments de celle-ci, publiée sur les réseaux sociaux avec quelques mots en anglais en guise de légende : "C’est fini ! Vous m’avez tout donné. Je vous ai tout donné. Nous l’avons fait ensemble".