Officiel : la FIFA autorise les sélections de 26 joueurs pour la Coupe du Monde au Qatar

Les 32 nations participant à la prochaine Coupe du Monde de football au Qatar pourront emmener chacune 26 joueurs au lieu des 23 habituels. La décision vient d'être rendue officielle par la FIFA elle-même. La fédération internationale a également communiqué l'élargissement de la liste provisoire de 35 à 55 joueurs. Voilà qui devrait ravir plusieurs sélectionneurs nationaux, dont Roberto Martinez, friand des listes élargies. Il s'agit aussi, forcément, d'une bonne nouvelle pour les joueurs vu qu'il y aura trois places de plus à occuper.

"Dans l’optique de faire face aux répercussions de la pandémie de Covid-19 et de la période inhabituelle au cours de laquelle la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ aura lieu, le Bureau du Conseil a estimé nécessaire d’offrir une plus grande flexibilité pour les effectifs et ainsi pris les décisions suivantes :

• Le nombre maximum de joueurs pouvant figurer sur la liste provisoire passe de 35 à 55.

• Entre 23 et 26 joueurs peuvent désormais figurer sur la liste finale.

• La date de la dernière journée de matches interclubs pour les 23 à 26 joueurs figurant sur les listes finales a été fixée au 13 novembre 2022.

• Au total, 26 personnes (jusqu’à 15 remplaçants et 11 officiels, dont le médecin d’équipe) au maximum seront autorisées à prendre place sur le banc de touche."