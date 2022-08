Officiel : l’Anderlechtois Sergio Gomez décroche son transfert à Manchester City

Les deux clubs l’ont officialisé : Sergio Gomez quitte le Sporting d’Anderlecht et rejoint Manchester City. La nouvelle était dans l’air depuis plusieurs joueurs. Pep Guardiola lui-même avait confirmé que la transaction serait officielle sous peu. C’est désormais chose faite. L’Espagnol, qui n’aura passé qu’une saison à Saint-Guidon, rejoint les Citizens pour un montant estimé à 15M€. Il évoluera bien dans l’effectif des Skyblues, et officiera comme doublure du Portugais Joao Cancelo. Acquis il y a un an pour la somme de 1,5M€, Gomez (21 ans) connaît donc un coup d’accélérateur énorme dans sa carrière. Il permet aussi au club bruxellois de renflouer ses caisses. Le coureur s’est exprimé : "Il est difficile d'aimer autant en si peu de temps. Mais vous l'avez fait. Merci au RSCA, coéquipiers, staff et tous ceux qui m'ont accueilli de cette manière. Merci pour les souvenirs."