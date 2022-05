Officiel : Kylian Mbappé prolonge au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025

Pour réussir à convaincre Mbappé, les dirigeants parisiens ont évidemment proposé un contrat lucratif à leur protégé. Les dernières rumeurs en date, évoquent des chiffres stratosphériques de 100 millions d'euros par an, sans compter le bonus hallucinant à la signature de 300 millions d’euros. Tout cela pour un contrat de 3 ans.

La différence s’est faite dans le projet sportif proposé au joueur. Selon El Chiringuito et le journaliste Romain Molina, ce sont les pleins pouvoirs sportifs qui lui seront confiés. Le choix de l’entraîneur ainsi que des transferts entrants et sortants passeraient par des réunions avec l’attaquant parisien. Un plein pouvoir comparable à celui de Lebron James avec ses différentes équipes en NBA. Avec une telle influence, Kylian Mbappé et le club n’ont plus qu’un objectif en tête : la Ligue des champions.