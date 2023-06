Officiel : Karim Benzema quitte le Real Madrid avec un statut d'icône et 25 trophées

C’est désormais officiel. Karim Benzema va quitter le Real Madrid en fin de saison au terme de son contrat. Le Ballon d’or 2022 va refermer un imposant chapitre de sa carrière. En 14 saisons avec le maillot blanc, il a décroché 25 trophées. Surtout, il a marqué l’histoire de la Maison Blanche. Le petit gars de Bron s’en va avec le statut d’icône. Au lendemain des déclarations de Carlo Ancelotti affirmant n'avoir aucun doute sur le fait que Benzema resterait au Real, le club a annoncé la nouvelle sur son site et les réseaux sociaux.



Toutes les belles histoires ont une fin. Celle de Karim Benzema avec le Real Madrid est de celle-là. Comme beaucoup d’idylles, la relation entre le Français et le club espagnol n’a pas été linéaire. Mais les bas ont été bien moins fréquents que les hauts. En particulier ces dernières années. Indiscutable et capitaine, il a été le symbole de ce Real tellement difficile à dompter en Ligue des Champions.



En 2009, KB9 est un joueur prometteur mais son arrivée à Santiago Bernabeu ne défraie pas la chronique à la fin d’un mercato qui voit débarquer Cristiano Ronaldo, Kaká ou Xabi Alonso à Madrid.



14 ans plus tard, Benzema a sans doute dépassé ses rêves les plus fous. Cinquième joueur le plus capé (647 matches) derrière Raul, Iker Casillas, Manolo Sanchis et Sergio Ramos et seulement devancé par CR7 dans la hiérarchie des buteurs (353 buts contre 450) du Real, l’ancien lyonnais a laissé une trace dans les livres de statistiques des Merengue.