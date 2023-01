Officiel : Indésirable au Standard, Nicolas Raskin s’engage avec les Glasgow Rangers

C’est un des chouchous du public, un digne représentant de l’ADN du Standard de Liège qui fait ses valises… Nicolas Raskin, 21 ans, s’est engagé officiellement "pour une longue durée" avec les Glasgow Rangers, un des deux grands clubs en Ecosse.

Le divorce était, on le savait, consommé depuis belle lurette. En cause, une prolongation de contrat qui tardait à se dessiner, ce dernier venant à échéance en juin 2023. C’est mi-décembre que l’annonce tombe, via une communication courte mais plus que suffisante du joueur lui-même : "Quand le respect n'est plus servi, il faut savoir quitter la table. Très déçu mais pas étonné." Laissé ensuite sur le côté, versé dans le noyau des Espoirs, il restait simplement à savoir la tournure qu’allait prendre cette situation. Raskin prend la direction de l’Ecosse, et du vice-champion en titre plus précisément, pour une somme non précisée. Les Glasgow Rangers avaient déjà marqué un intérêt en août dernier.

Formé à Waremme, au Standard, au Sporting d’Anderlecht et à La Gantoise, le médian revient chez les Rouches en janvier 2019. Il prend ses marques dans un premier temps avant d’intégrer définitivement l’équipe-type. Sa hargne, sa combativité et sa vista plaisent aux supporters. Cette saison, il tenait le milieu de terrain liégeois à lui seul. Il aura, en tout, participé à 96 matches pour le club liégeois, inscrivant cinq buts et délivrant treize passes décisives.

A un cheveu des portes de l’équipe nationale, il pourra continuer de prétendre à une place au sein du noyau des Diables Rouges depuis l’Ecosse. A 21 ans (22 fin février), il a encore toute sa carrière devant lui.