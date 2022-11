Officiel : fin de l’histoire entre Cristiano Ronaldo et Manchester United avec effet immédiat

L’issue était inéluctable, elle est désormais officielle : c’est terminé entre Cristiano Ronaldo et Manchester United. Après l’interview à la sulfateuse du joueur portugais dans laquelle il critiquait fortement de nombreux aspects du club, ils n’auraient plus pu collaborer décemment. Le club anglais a donc communiqué la fin de la deuxième aventure du Portugais à United avec effet immédiat et à la suite d’un accord mutuel.

"Cristiano Ronaldo quitte Manchester United avec effet immédiat suite à un accord mutuel entre les deux parties", a sobrement détaillé le club mancunien dans son communiqué officiel. "Nous le remercions pour son immense contribution au club lors de ses deux passages à Old Trafford, avec notamment ses 145 buts en 346 rencontres. Nous souhaitons à Cristiano Ronaldo, ainsi qu’à sa famille, le meilleur pour la suite. Tout le monde à Manchester United reste concentré sur le travail à réaliser pour continuer à progresser sous Erik ten Hag et à retrouver le chemin du succès sur le terrain."

Le joueur a également réagi sur les réseaux sociaux : "J'aime Manchester United et j'aime les fans, ça ne changera jamais. Ca semble être le bon moment pour partir et trouver un nouveau challenge. Je souhaite tout le meilleur à Manchester United."

Alors qu’il avait connu une magnifique idylle à Manchester lors de son premier passage dans le club entre 2003 et 2009, CR7 a redébarqué en 2021 alors qu’il était tout proche d’une arrivée dans le club rival de City ! Mais le club n’était pas dans la même spirale positive et le joueur plus au sommet de son art malgré de beaux restes. Le fait est que la sauce n’a pas pris cette fois-ci et l’histoire se termine très mal pour celui qui était autrefois une légende à United.

Ronaldo va désormais pouvoir se concentrer sur sa cinquième Coupe du monde et la première rencontre du Portugal jeudi, ce sera face au Ghana.