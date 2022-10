Officiel : Felice Mazzu et Anderlecht, c'est fini, Robin Veldman prend temporairement la relève

Felice Mazzu n'est plus l’entraîneur du Sporting d’Anderlecht. La défaite (qui devrait être entérinée dans les prochains jours) dans le choc face au Standard aurait donc été celle de trop pour le technicien carolo.



Face à l’enchaînement de mauvais résultats (six défaites en sept matches), la direction bruxelloise a donc décidé d’agir et a actionné le fusible entraîneur.



Pour Mazzu, l’aventure anderlechtoise tourne court et se termine après 22 rencontres. A peine une de plus que lors de son mandat à Genk. Dans les deux cas, l’expérience ne s’est pas déroulée comme il l’espérait.



Felice Mazzu a débarqué à Anderlecht auréolé de son titre d’entraîneur de l’année mais avec la lourde tâche de succéder à l’icône Vincent Kompany. Les débuts ont été plutôt prometteurs avec sept victoires lors de huit premiers matches. La mécanique s’est progressivement déréglée après la défaite contre l’Union Saint-Gilloise, l’ex-équipe de Mazzu. Depuis la fin août le Sporting n’a glané que trois victoires toutes compétitions confondues.



Il y a eu des prestations intéressantes (West Ham, FC Bruges) mais les résultats n’ont pas suivi. Plus inquiétant encore, l’équipe n’a pas semblé progresser au fil des semaines. Sous pression, l’entraîneur de 56 ans a cherché la solution en changeant les hommes, parfois le système.



Mazzu quitterait Anderlecht avec un bilan de 10 victoires, deux partages et 10 défaites, soit 1,45 point par matches. Porté par la réussite de Fabio Silva (9 buts), le Sporting tourne à 1,5 but par match. C’est surtout défensivement que les Mauves ont péché avec 24 goals concédés et seulement sept clean-sheets.



Quel que soit le successeur, il devra enrayer rapidement cette spirale négative et redonner confiance à un groupe friable mentalement (le scénario de Sclessin, l’a encore prouvé). Robin Veldman est nommé de manière temporaire à la tête de l'équipe première.

Les échéances vont arriver très vite à commencer par la Conference League. Une qualification est toujours possible et pourrait donner un peu d’éclat à une saison bien terne. Anderlecht, 12e et déjà… à 13 points du Top 4, n’a déjà plus grand-chose à espérer en Pro League.