Officiel : Fabio Silva débarque à Anderlecht

Les Mauves sont très actifs dans ce mercato estival, on ne peut pas dire le contraire ! Et il semblerait qu’ils aient encore faim car la rumeur de l’arrivée du jeune portugais Fabio Silva est confirmée.

Sebastiano Esposito, Abdulrazak Ishaq, Nilson Angulo et maintenant Fabio Silva !

Celui qui fête ses 20 ans ce mardi est en prêt, sans option d’achat, pour une seule saison et c’est Anderlecht qui se chargera du salaire. Au même moment, l’attaquant a prolongé son contrat d’une année chez les Wolves avec une année supplémentaire en option.

Le jeune joueur va désormais renforcer la ligne d’attaque du RSC Anderlecht et portera le numéro 99 et le CEO, Peter Verbeke, est très heureux de l’accueillir : "Fábio est connu pour être l’un des attaquants les plus talentueux de sa génération en Europe. L’arrivée de Fábio est importante, car nous avons beaucoup de matches à jouer en peu de temps et parce que nous voulons nous montrer compétitifs sur les trois fronts."

Fort de son expérience notamment en Premier League et dans l'équipe nationale portugaise, "il allie l'intensité physique et la grinta à la capacité à marquer des buts" explique le CEO des Mauves.​​​​​​​