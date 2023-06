Officiel : Eden Hazard quittera le Real Madrid en fin de saison

La rumeur enflait sur les réseaux ces derniers jours, elle a pris d’autres proportions ces dernières heures. Et, c'est maintenant officiel, Eden Hazard n'évoluera plus au Real Madrid la saison prochaine. L’ancien Diable Rouge et le club madrilène se quittent d’un commun accord à un an de la fin de son contrat.

L’attaquant belge ferme donc un chapitre compliqué de sa carrière. Arrivé pour remplacer Ronaldo dans le club espagnol, le Brainois n’aura jamais réellement su s’acclimater. Freiné par des blessures et une relation avec Ancelotti pour le moins compliquée, il n’a joué que 76 matchs en quatre saisons. Suffisant pour néanmoins décrocher huit trophées avec ses coéquipiers. "Le Real Madrid souhaite exprimer son affection à Eden Hazard et lui souhaite, ainsi qu'à toute sa famille, la meilleure des chances dans cette nouvelle étape" déclare le club dans un communiqué.

Difficile de dire si Hazard souhaitera maintenant donner un nouvel (et ultime ?) élan à sa carrière.