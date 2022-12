Eden Hazard ne jouera plus pour les Diables rouges. Le capitaine a annoncé qu’il prenait sa retraite internationale sur son compte Instagram. Son compteur s’arrêtera donc à 126 sélections et 33 buts.



"Une page se tourne aujourd’hui… Merci pour votre amour. Merci pour votre soutien inégalable. Merci pour tout ce bonheur partagé depuis 2008. J’ai décidé de mettre un terme à ma carrière internationale. La relève est prête. Vous me manquerez", écrit-il son son compte Instagram.



Cette nouvelle n’est pas vraiment une surprise. Nous vous annoncions au lendemain de l’élimination des Diables rouges de la Coupe du monde qu’il avait averti ses équipiers de son intention d’arrêter dans l’intimité du vestiaire.



De ses 126 capes chez les Diables, on retiendra ses fulgurances, ses dribbles chaloupés, ses buts et surtout son sourire. Brillant chez les jeunes et pour ses débuts pros à Lille, le joueur de Braine-le-Comte est rapidement appelé en équipe nationale. René Vandereycken lui offre sa première sélection le 19 novembre 2008 contre le Luxembourg. Les premières années sont loin d’être évidente au sein de la sélection belge talentueuse mais qui manque d’expérience.



Eden se bonifie avec les années et son rôle au sein du groupe grandit. Marc Wilmots lui confie le brassard pour la première fois en 2015. Il enchaîne un Euro 2016 et surtout un Mondial 2018 de très haut niveau. On se souvient de ses "master classes" contre la Hongrie, le Brésil et dans un autre style contre le Portugal à l’Euro 2020. Virtuose sur le terrain, il reste aussi pour tous les fans belges "l'ambianceur" de la Grand Place.



Après 14 ans de bons et loyaux services, le capitaine quitte le navire. Il est le premier membre de la génération dorée à tirer sa révérence.