Eden Hazard ne jouera plus pour les Diables rouges. Le capitaine a annoncé qu’il prenait sa retraite internationale sur son compte Instagram. Son compteur s’arrêtera donc à 126 sélections et 33 buts.



"Une page se tourne aujourd’hui… Merci pour votre amour. Merci pour votre soutien inégalable. Merci pour tout ce bonheur partagé depuis 2008. J’ai décidé de mettre un terme à ma carrière internationale. La relève est prête. Vous me manquerez", écrit-il son son compte Instagram.



Cette nouvelle n’est pas vraiment une surprise. Nous vous annoncions au lendemain de l’élimination des Diables rouges de la Coupe du monde qu’il avait averti ses équipiers de son intention d'arrêter dans l’intimité du vestiaire.