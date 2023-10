C’était dans l’air, c’est maintenant officiel : Eden Hazard met un terme à sa carrière de joueur. Sans club depuis son départ du Real Madrid, l’ailier referme un livre de 749 matchs dans le football professionnel.

De Lille à Madrid en passant (longuement) par Chelsea, le Brainois laissera l’image d’un joueur pétri de talent. Sous la vareuse nationale, il a été le fer de lance d’une génération dorée. Son Mondial 2018 où il a atteint la troisième place avec les Diables Rouges restera longtemps comme un des meilleurs tournois disputés par un Belge.

Véritable détonateur de bon nombre d’actions offensives, le Belge a également inscrit 200 buts au cours de sa carrière. Après sa jeune éclosion à Lille, il a fait les beaux jours de Chelsea. Quatre fois dans l’équipe-type de Premier League, le feu follet a éclaboussé le championnat anglais de sa classe. Son passage au Real Madrid restera comme l’unique déception de ses années passées dans le monde du ballon rond. Arrivé pour remplacer Cristiano Ronaldo, il ne s’est jamais acclimaté au jeu madrilène. Le droitier y avait mis un terme à son contrat d’un commun accord le 3 juin dernier.

Une aventure que beaucoup espéraient avec lendemain. Il n’en sera finalement rien. Comme sur les terrains, Eden Hazard surprend ses suiveurs d’un dernier dribble déroutant.

Il vient de l'annoncer sur Instagram, d'un message poignant : "Il faut savoir s’écouter et dire stop au bon moment.

Après 16 ans de carrière et plus de 700 matchs disputés, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel.

J’ai pu réaliser mon rêve, jouer et m’amuser sur les terrains à travers l’Europe et le monde.

Au cours de ma carrière j’ai rencontré des personnes formidables, dirigeants, coachs, coéquipiers et je tenais à remercier particulièrement les clubs par lesquels je suis passé : le LOSC, Chelsea et le Real Madrid; et évidemment remercier de nouveau la Sélection Belge.

Un remerciement particulier à ma famille, mes amis, mes conseillers et les gens qui ont été proches de moi dans les bons et les mauvais moments.

Enfin, un énorme merci pour vous, mes fans, qui me suivez depuis toutes ces années, pour vos encouragements dans chacun des pays où j’ai joué.

Il est désormais temps de profiter de mes proches et vivre de nouvelles expériences.

A bientôt en dehors des terrains."

#onestensemble ❤️