Officiel : Dries Mertens est en route pour Galatasaray et va signer pour le club d'Istanbul

On n'attendait plus que l'officialisation, elle arrive minute par minute via les réseaux sociaux du club : Dries Mertens va bel et bien signer pour Galatasaray

Mertens et Naples, c'est donc bien fini. Alors que son départ du club italien était acté depuis un petit temps, beaucoup de rumeurs circulaient concernant l'avenir du Louvaniste. Plusieurs équipes, dont la Juventus, s'étaient positionnés, mais le Diable rouge a fait un choix de carrière bien différent puisqu'il va donc poser ses valises en Turquie.

Si le Gala est l'un des plus grands clubs turcs, sa pauvre treizième place l'année passée en championnat a sans doute pousser la direction à frapper fort pour revenir au sommet. Fidèle à ses habitudes d'attirer des grands joueurs en fin de carrière (Falcao, Sneijder ou Drogba pour ne citer qu'eux), le club stambouliote récupère ici beaucoup d'expérience alors que le championnat vient de commencer.

À Istanbul, Mertens pourra profiter de nombreux avantages. Selon Sky Sport, le joueur de 35 ans toucherait un salaire de 4M€ net (hors bonus) mais profiterait également d'un chauffeur, d'une maison, ainsi que de 30 vols Turkish Airlines vers Bruxelles ou vers Naples, où il n'a pas l'intention de vendre sa maison.

Ce sera évidemment un grand changement pour Mertens, après neuf saisons passées à Naples, où il a véritablement écrit l'histoire du club, au point d'en devenir le meilleur buteur.