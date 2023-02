Officiel : Domenico Tedesco nouveau sélectionneur des Diables rouges, Vercauteren nommé directeur technique

Malgré son jeune âge, Tedesco possède pas mal d’expérience. À 31 ans, il était déjà à la tête d’une équipe de deuxième division allemande, le club du Erzgebirge Aue, qu’il sauve de la relégation en l’espace de onze matches.

Quelques mois plus tard, il est nommé entraîneur de Schalke 04 et devient le deuxième plus jeune coach de Bundesliga. Avec les "Königsblauen", Tedesco surprend et emmène ses joueurs à la 2e place du championnat allemand derrière l’intouchable Bayern Munich. La saison suivante est plus compliquée pour le jeune entraîneur qui est limogé à la mi-mars.

Il rejoindra par la suite le Spartak Moscou, avec qui il termine 2e du championnat russe (2019-2021), avant de revenir sur ses terres, au RB Leipzig cette fois. Un nouveau pari réussi pour Tedesco, qui se hisse jusqu’en demi-finales de l’Europa League et remporte la Coupe d’Allemagne, le premier trophée de l’histoire du club.

Licencié en septembre dernier après un début de saison mitigé en Bundesliga, cet amoureux des datas va, à 37 ans, découvrir la fonction de sélectionneur avec les Diables Rouges… comme Roberto Martinez en 2016.