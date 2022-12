Officiel : Cristiano Ronaldo rejoint le club saoudien d’Al-Nassr pour deux ans !

La saga Cristiano Ronaldo a pris fin. Le quintuple vainqueur du Ballon d’or a signé un contrat jusqu'en 2025 en faveur du club saoudien d’Al Nassr. Âgé de 37 ans, Cristiano Ronaldo a vu son contrat avec Manchester United terminé en novembre dernier. Après une Coupe du monde 2022 terminée dans les larmes, à l’issue d’une défaite impromptue face au Maroc et d’un statut de remplaçant de luxe, Cristiano Ronaldo s’était entraîné dans les installations du Real Madrid. Depuis plusieurs semaines, le Portugais était annoncé sur le départ pour un club du Golfe. C’est finalement Al-Nassr qui a décroché la signature de cette icône du football. "C’est plus que l’histoire qui s’écrit, cette signature ne va pas seulement inspirer notre club, mais aussi notre ligue, notre nation et nos générations futures, pour que nos garçons et nos filles deviennent les meilleures versions d’eux-mêmes," a déclaré le club Al-Nassr dans un post partagé par CR7 lui-même. Une signature loin d’être anodine pour un pays qui rêve de décrocher l’organisation de la Coupe du monde 2030. Certaines sources font écho d’un accord entre CR7 et le royaume pour un contrat qui dépasserait le cadre sportif : le joueur pourrait, une fois sa carrière terminée, devenir l’ambassadeur de la candidature saoudienne pour le Mondial 2030.