Officiel : Christophe Galtier est le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain

Christophe Galtier est le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Le club a officialisé mardi l’arrivée du technicien français, dans la foulée de l’annonce du départ de Mauricio Pochettino.

Christophe Galtier succède à Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur du PSG, un an et demi après l’arrivée de l’Argentin à la tête du club de la capitale française. À la suite des échecs successifs en Ligue des Champions et particulièrement de la déconvenue subie face au Real Madrid la saison dernière, la direction du PSG a préféré se séparer de son entraîneur. À sa place, Christophe Galtier aura la lourde tâche d’effacer les frustrations et d’emmener Paris vers le tant convoité sacre européen. Parmi ses faits d’armes, il compte notamment un titre de champion de France conquis avec Lille en 2021, aux dépens du PSG de Pochettino. Il a également dirigé l’AS Saint-Étienne entre 2009 et 2017, permettant aux Verts de s’installer durablement en Ligue 1 et d’être un candidat régulier aux places européennes. Après son passage à Lille entre 2017 et 2021, il a entraîné l’OGC Nice pendant une saison, terminant finaliste de la Coupe de France et 5e du championnat. Le Paris Saint-Germain a effectué son retour à l’entraînement lundi matin, en l’absence de ses internationaux qui bénéficient d’une semaine supplémentaire de repos. Vitinha, la nouvelle recrue parisienne, a fait ses premiers pas au Camp des Loges à l’occasion de la reprise. Christophe Galtier devient le premier entraîneur français du PSG depuis Laurent Blanc (2013-2016)