Officiel : Aurélien Tchouaméni rejoint le Real Madrid

C'était dans l'air et c'est maintenant officiel. Aurélien Tchouaméni quitte Monaco pour le Real Madrid. C'est le club espagnol qui l'a annoncé sur ses réseaux sociaux ce samedi.

Le Français, qui a explosé en Ligue 1 cette saison, lui permettant de revendiquer une place en équipe de France, a signé pour 6 saisons du côté de la Casa blanca. Tchouaméni a effectué ses débuts en équipe de France le 1er septembre dernier contre la Bosnie-Herzégovine. Il compte aujourd'hui neuf apparitions et un but avec les 'Bleus'. Didier Deschamps, sélectionneur des champions du monde, l'a titularisé lors des trois rencontres de l'équipe nationale de juin en Ligue des Nations.

Selon différents médias français et espagnols, le montant du transfert atteindrait les 100 millions d'euros (80 +20 millions en bonus).

Le médian sera présenté mardi prochain après avoir passé la traditionnelle visite médicale.

Il s'agit du deuxième transfert estival annoncé par le Real, après celui du défenseur allemand Antonio Rüdiger (29 ans), libre de tout contrat au 30 juin, en provenance de Chelsea.