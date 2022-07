Officiel : Arthur Theate rejoint le Stade Rennais

Un nouveau Diable rouge va découvrir le championnat français. Arthur Theate vient de s’engager officiellement avec le Stade Rennais et devient le nouveau coéquipier de Jérémy Doku. Le club a rendu le transfert officiel ce matin sur son site internet et les réseaux sociaux.

Le Belge a fait sa première déclaration sous le maillot rennais, avec un appel aux supporters : "Je suis heureux de pouvoir être ici et de défendre les couleurs de Rennes. Sortez vos Gwenn ha du (ndlr. drapeaux bretons), on se voit au Roazhon Park au plus vite dans une ambiance de folie pour soutenir l'équipe, à bientôt!"

Formé au Standard, Arthur Theate n’a jamais reçu sa chance en équipe première. Vu le peu de considération, il quitte Sclessin et rejoint Ostende où, en l’espace de deux saisons, il s’est particulièrement mis en évidence (40 matchs-5 buts). Des prestations qui ont attiré les regards de Bologne qui s’est attaché ses services pour 6 millions d’euros. Un an après son arrivée chez les Rossoblù, le défenseur quitte déjà la Série A. Il faut dire que le Liégeois s’est illustré en devenant rapidement une valeur sûre de son équipe. Mais en fin de saison passée, il a connu quelques tensions avec son entraîneur Siniša Mihajlović qui avait eu des mots assez durs à son égard.

Un départ était donc pressenti et d’autres formations italiennes comme le Milan AC avaient montré leur intérêt. Finalement, c’est avec une autre équipe évoluant en rouge et noir qu’Arthur Theate s’est engagé. Il rejoint Rennes pour les quatre prochaines saisons contre un chèque de 20 millions d’euros (hors bonus). Bologne fait donc une superbe plus-value. En Bretagne, il aura pour principale mission de remplacer Nayef Aguerd parti à West Ham.