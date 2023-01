Officiel : après les Diables Rouges, Roberto Martinez va entrainer le Portugal !

Fumée blanche au Portugal ! La Seleçao a trouvé le remplaçant de Fernando Santos, limogé après l'élimination en quarts de finale de la dernière Coupe du monde. Un successeur, bien connu chez nous, puisqu'il s'agit... de Roberto Martinez. Encore à la tête des Diables rouges il y a quelques semaines à peine, le sélectionneur espagnol retrouve donc de l'emploi en prenant la tête de cette ambitieuse armada portugaise.

Pour rappel, Martinez avait succédé à Marc Wilmots en 2016 après l'Euro. Parfois décrié par certains pour son style de jeu trop prudent et ses immuables choix tactiques, il a malgré tout su mener sa barque pour guider les Diables Rouges vers une 3e place historique à la Coupe du monde 2018 et un quart de finale à l'Euro 2020.

Et si la Coupe du monde 2022 restera sans doute comme un échec dans son esprit, il a l'occasion de redorer son blason en prenant les rennes de l'une des sélections les plus intrigantes du plateau actuel. Un Portugal, qui s'apprête à tourner le long chapitre Cristiano Ronaldo, mais qui semble armé à tous les postes pour faire mal dans les années à venir. C'est désormais à Martinez de mettre tout cela en musique. Pas une mince affaire...

Martinez avait commencé sa carrière d'entraîneur en 2007 à Swansea, remportant la League One (D3) l'année suivante, avant de prendre la direction de Wigan en 2009. Deux clubs dans lesquels il avait évolué en tant que joueur (1995-2001 pour Wigan, 2003-2006 pour Swansea). A Wigan, il avait remporté une FA Cup historique en 2013 mais n'avait pu éviter la relégation du club en Championship la même saison. Il avait ensuite entraîné Everton entre 2013 et 2016, son dernier poste avant d'être nommé chez les Diables. Martinez devient le troisième étranger à diriger la sélection portugaise, après deux Brésiliens, Otto Gloria (1964-1966 et 1982-1983) et Luiz Felipe Scolari (2003-2008).