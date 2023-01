Officiel : Anouar Ait El Hadj rejoint le Racing Genk et signe un contrat de 4,5 ans

L’information circulait depuis quelques jours, elle est désormais officielle. Anouar Ait El Hadj quitte Anderlecht et rejoint le Racing Genk.



Plusieurs options avaient été envisagées, c’est finalement un transfert définitif qui a été conclu. Le médian offensif a signé un contrat de 4,5 ans. Il portera le N.19.



En difficultés à Anderlecht, le jeune joueur (20 ans) va donc tenter de se relancer loin du Sporting, son club formateur. Il pourra le faire dans un cadre de choix puisqu’il rejoint Genk, solide leader du championnat. Petit clin d’œil, c’est dans le stade du Racing qu’il a inscrit son premier but chez les pros.



"Anouar s’adapte parfaitement dans la philosophie du KRC Genk et personnalise le football attractif que nous voulons développer ici. Je suis impatient qu’il rejoigne le groupe", se félicite Wouter Vrancken, le coach limbourgeois, dans le communiqué du club.



A Genk, Ait El Hadj va retrouver d’autres éléments passés par Anderlecht : Mike Trésor et Bilal El Khannouss. Intégrer le noyau d’une équipe qui tourne aussi bien que le Racing n’a pas que des avantages. Si l’ambiance est "bonne", les places sont chères.