Officiel : Anderlecht frappe fort et rapatrie Thorgan Hazard en toute fin de mercato

Thorgan Hazard est de retour en Pro League après neuf ans. Le Sporting d’Anderlecht s’est en effet attaché les services du Diable rouge en réussissant un très joli coup de dernière minute en fin de mercato. Le frère d'Eden signe un contrat de trois ans.

Sur une voie de garage au Borussia Dortmund, Hazard avait besoin d’un club pour se relancer alors qu’il n’a fait partie d’aucune des sélections de Domenico Tedesco depuis son intronisation à la tête des Diables rouges.

À Anderlecht, Thorgan Hazard espère retrouver une confiance et un temps de jeu qui lui manquent cruellement. En perte de vitesse à Dortmund depuis plusieurs années, a fortiori depuis l’arrivée d’Edin Terzic sur le banc du BVB, Hazard a déjà tenté de se relancer en prêt au PSV Eindhoven. Six mois qui n’ont pas vraiment rassuré l’ancien Soulier d’Or, ralenti par des blessures.

Après avoir joué six petites minutes en Bundesliga cette saison, Thorgan Hazard a donc opté pour le challenge anderlechtois. Une destination de choix pour celui qui a laissé un très bon souvenir en Pro League.

Parti en 2014 pour vivre la première de ses 5 superbes saisons à Mönchengladbach, Thorgan Hazard avait lancé Zulte Waregem vers une 2e puis une 4e place historiques pour le club ouest-flandrien. Sa dernière saison avec le Essevee reste emblématique : 14 buts et 16 assists en Pro League.

Neuf ans plus tard – après 234 matches, 43 buts et 52 assists en Bundesliga - les supporters du Sporting d’Anderlecht espèrent que Thorgan Hazard n’a rien perdu de sa superbe.

Les Mauves clôturent d’ailleurs ce mercato estival en beauté après une session de transferts réussie et marquée par les arrivées de Kasper Dolberg, Maxime Dupé, Thomas Delaney, Kasper Schmeichel ou encore Mats Rits.

Un mercato qui a sans doute pesé dans la balance au moment de faire son choix comme il l'a déclaré dans le communiqué des Mauves : "Je suis très heureux de signer avec le RSC Anderlecht. J'avais aussi envie de revenir en Belgique avec ma famille. J'ai suivi de près l'évolution du club tout au long de l'été et j'ai été impressionné par le mercato, par la qualité du noyau et par le discours du club. Je voulais vraiment faire partie de ce projet et j'ai hâte d'apprendre à connaître tout le monde et également de redécouvrir le championnat belge".